Hulusi Akar'dan 15 Temmuz mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbe girişiminin birinci yılında yayınladığı mesajda duygularını paylaştı

Hulusi Akar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasimize ve onun köklü değerleri ile saygın kurumlarına kasteden, ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine de sızan FETÖ terör örgütünün hain mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde şanlı tarihimizde hiç rastlanmayan menfur bir darbe girişiminde bulunmuşlardır.Peygamber ocağı şanlı ordumuza sızan bu hainlerle ilgili her türlü idari ve adli işlem 15 Temmuz'un hemen ertesinde başlatılmış olup, FETÖ mensubu en son hain de Türk Silahlı Kuvvetlerinden temizleninceye kadar mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir. Vatanına, bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz ve onun bağrından çıkan 249 şehidimiz ile iki binden fazla gazimiz, 15 Temmuz'da bir kez daha bayrağa asil rengini kazandırmış, aziz ecdadımıza yaraşır yeni bir diriliş destanı yazarak gelecek nesillere ibret ve kahramanlıklarla dolu bir demokrasi mirası bırakmıştır.Türk Silahlı Kuvvetlerinin devletine ve milletine sadık vefakar mensupları, rengini şehit kanından alan bayrağımız, ecdattan miras kalan kutsal vatan toprağımız ve binlerce yıllık köklü bir gelenekle şekillenen devletimizin bekası için; geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gerektiğinde seve seve canını feda etmeye hazırdır.Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 15 Temmuz'u yeni bir dirilişin simgesi yapan şehitlerimiz ve gazilerimiz ile birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi ise minnetle anıyorum. Aziz milletimizin varlığı, vatanımızın bölünmezliği ve devletimizin bekası için canlarını feda etmeye daima hazır olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensuplarına en derin sevgilerimle birlikte başta terörle mücadele olmak üzere onurlu vazifelerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum."