İstanbul'da darbe girişiminin yıl dönümünde demokrasi nöbeti başladı

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle İstanbul'un çok sayıdaki ilçesinde törenler yapılmaya, demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Beykoz Belediyesince etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Saadettin Çay, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gürkan, Saadet Partisi Beykoz İlçe Başkanı Şeref Kaçmaz, MHP Beykoz İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, yaptığı açıklama ile 15 Temmuz'un hafızalardan silinmeyeceğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi.

"Ellerini ovuşturdular, ihtilal olsun istediler. Alanlarımız kapatılmak istendi. Dertleri, uzun yıllar uğraştıkları halde yok edemedikleri Anadolu'nun sahibi bu milleti, arkadan vurmaktı. Yiğitçe karşımıza geçip bir şey yapamadıkları için içimizden hainler bulmuşlardı. Kendilerine uygun insanlar seçmişlerdi. Polis ve sivil halkın içinden de bunu yaptılar. Kandırdılar, din, iman uğruna hedef göstererek bu millete, Anadolu topraklarını, birçok kez şehit topraklarıyla yıkamış milleti vurmak istediler. Bu milletin içindeki cevheri bilmiyorlar. İçimizden kendilerine uygun insan bulabilirler ama geri kalanlar asla kalkışmalara müsaade etmez. Yüreğinden imanı azalmayan bu millet, o akşam Türkiye'nin bütün alanlarında ayağa kalktı. Bir kere daha dirilişi gösterdik. Onlar bir kere daha milletin ne olduğunu anladılar. Eğer harekat uzasaydı sayıları artacaktı ama bu asil millet bunlara izin vermedi. Kısa zamanda canını ve gayretini ortaya koydu. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı yaptığı çağrıyla milletini sokaklara çağırdı. Geçmişteki darbeler gibi olacak zannettiler. O zaman kimse çıkıp milletini darbelere karşı çağırmamıştı, belki de gücü olmamıştı hatta milletinin bu kadar güçlü olduğunu düşünmediler."

15 Temmuz Kadıköy Platformu tarafından Kadıköy Belediyesi'nin yanındaki meydanda anma programı düzenlendi.Şehitler için mevlit okutulan anma programında, sivil toplum kuruluşlarının ortak basın açıklaması okundu, katılımcılara lokma dağıtıldı.

Kısıklı Parkı'nda düzenlenen etkinlikte ise vatandaşlar nöbet tuttu. Üzerinde "15 Temmuz'u unutmayacağız" yazılı tişörtler giyen vatandaşlar parkta nöbet tutmaya devam ediyor. Burada kurulan platformda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılıyor. Kısıklı Parkı'nda vatandaşlara yemek dağıtılarak, semaverle çay ikram ediliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından da Milli Birlik Yürüyüşü düzenledi. Küçükköy Meydanı'ndan Gaziosmanpaşa Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşe, gaziler ve şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz resim sergisi açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, bu ülkenin ve bu milletin var olmasını, 15 Temmuz anısının yaşamasını istediklerini söyledi.

Amaçlarının, 15 Temmuz ruhunun bu millete ne kazandırdığını ve neyi kaybettirdiğini iyi anlamak olduğunu vurgulayan Usta, "Bu millet aslında 15 Temmuz gecesi çok anlamlı bir duruşla, çok güçlü bir direnişle bunu ortaya koymuştu. Bize düşen o şerefi taşıyabilmek ve gelecek nesillere bunu aktarabilmek." dedi.

Esenler'de de "Direniş ve Diriliş Yürüyüşü" düzenlendi. Metris Kışlası'na yapılan 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndan başlayan yürüyüşe katılan on binlerce vatandaş, 2016 metre uzunluğunda dev Türk Bayrağı'nı taşıdı.15 Temmuz'un simge isimlerinden Şerife Boz'un kamyonundan açılan dev Türk Bayrağı, vatandaşlar tarafından Dörtyol Meydanı’na götürüldü.Yürüyüşün ardından, şehitlerin mezarlarına konulmak üzere Çanakkale’den getirilen topraklar, 15 Temmuz Derneği’ne teslim edildi. Dörtyol Meydanı'ndaki etkinliğe Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz nöbeti Kirazlı Metro etkinlik alanında devam ediyor. Programın dördüncü gününde binlerce vatandaş ilçenin 7 noktasından kortejler halinde yürüyerek Kirazlı Metro İstasyonu etkinlik alanında bir araya geldi.

Programda çifte sela, Kuran-ı Kerim tilaveti, gazilerin 15 Temmuz konuşmaları, türküler, şiirler ve 15 Temmuz Destanı'nı canlandıran tiyatral gösteriler gerçekleştiriliyor. Programa İstanbul Vali Yardımcısı ve Bağcılar Kaymakam Vekili Osman Ateş, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı.Küçükçekmece'de demokrasi nöbetlerinin ikinci gününde on binler Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda buluştu. Programa, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Belediye Başkanı Temel Karadeniz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Metin Karakaş, MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaş Çolak, 15 Temmuz gazileri, şehit aileleri, sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Çengelköy gazileri de 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralandıktan sonra kaldırıldıkları Mediva Hospital Çengelköy Hastanesi'nin acili önünde bir araya gelerek nöbet tutmaya başladı.