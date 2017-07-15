Yeni KHK ile 7 bini aşkın kamu görevlisi ihraç edildi

15 Temmuz darbe girişiminin bir gün öncesinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 7 bin 348 kamu görevlisi ihraç edildi

OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu iki yeni KHK yürürlüğe girdi. Buna göre toplam 7 bin 348 kişi görevlerinden ihraç edildi. Eski milli futbolcular Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün madalyaları alındı. Kamudan ihraç edilenler arasında şu anda Gülen hareketi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 bin 303 kişi, İçişleri Bakanlığı'ndan bin 486, Sağlık Bakanlığı'ndan 789, Adalet Bakanlığı'ndan 418, Dışişleri Bakanlığı'ndan 45, Milli Eğitim bakanlığı'ndan 102, Milli Savunma Bakanlığı'ndan 9, TRT'den 29, Yüksek Öğretim Kurumu'ndan (YÖK) 302 akademisyen, Diyanet'ten 551, Jandarma'dan 235, TSK'dan 546 kişi ihraç edildi. 342 emekli TSK personelinin ise rütbeleri alındı.

Toplam 310 kişi ise kamu görevine iade edildi. Adalet Bakanlığı'nda 49, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 36 kişi, YÖK'te de 26 akademisyen göreve iade edilenler arasında.

Resmi Gazetede kamu görevinden çıkarılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetlerinin alınacağı, bu kişilerin görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekleri, ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri yer alıyor.

İhraç edilen kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları da iptal edilerek, oturdukları kamu konutları veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekleri duyuruldu. İhraç edilenler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacağı, bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine bildirimde bulunularak pasaportlarının iptal edileceği de bildirildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı yasasında yapılan bir düzenleme ile bakanlığa bağlı kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacağı da Resmi Gazete'de yer aldı.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe