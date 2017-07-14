Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/07/2017 20:53

Hava sıcaklıkları düşüyor yağışlı hava kapıda

yağışlı hava

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre Türkiye'nin büyük bölümünde yeni haftayla beraber serin ve yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin pazartesi gününden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, pazartesi günü Marmara'nın batısında, salı günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının, kuzeybatı kesimlerde pazartesi ve salı günü mevsim normallerinin 4 ile 7 derece altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

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