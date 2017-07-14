Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/07/2017 08:14

Valilik açıkladı Hakkari'de sokağa çıkma yasağı başlatıldı

sokağa çıkma yasağı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle bir köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü ve İncesu mezrası mülki sınırları içerisinde 14 Temmuz günü saat 04.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü ve İncesu mezrası mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır."

 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
izmir yangın haberleri

İzmir'de ormanlık alan cayır cayır yanıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

fetöden aranan zanlılar

FETÖ'den aranıyorlardı Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 9 zanlı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

gaziantep daeş operasyonu

15 Temmuz'u kana bulayacaklardı son anda yakalandılar

Gaziantep'te 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 18 IŞİD'li terörist düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı