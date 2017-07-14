Ana Sayfa | TÜRKİYE 14/07/2017 07:32

FETÖ'den aranıyorlardı Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandılar

fetöden aranan zanlılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 9 zanlı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Fethiye'de Sahil Güvenlik ekipleri, Göcek Mahallesi açıklarında bir tekneye operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, kaçak yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalıştıkları tespit edilen kişiler yakalandı. Daha önce 8 olarak açıklanan yakalanan kişi sayısının 9 olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan zanlılar C.K. Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına götürüldü. Teknede bulunan 2 çocuk da yakınlarına teslim edilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Zanlıların Yunanistan'a gitmek için bindiği gezi teknesine ise el konuldu. 

Yakalananlardan 5'inin İzmir, Van, Kocaeli illerinde haklarında FETÖ/PDY üyeliğinden arama kaydı bulunduğu öğrenildi. Aralarında komiser, komiser yardımcısı ve öğretmenlerin yer aldığı zanlıların mesleklerinden ihraç edilen FETÖ/PDY üyeleri olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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