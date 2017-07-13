15 Temmuz'u kana bulayacaklardı son anda yakalandılar

Gaziantep'te 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 18 IŞİD'li terörist düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı

Gaziantep Valiliği kentte yapılan operasyon hakkında bilgi verdi. İşte Valilikten yapılan o önemli açıklama:

“İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD terör örgütünün ilimize yönelik faaliyetlerinin ve olası terör eylemlerinin bertaraf edilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda; 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde meydana gelen darbe girişiminin yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek 15 Temmuz anma etkinliklerine yönelik, örgütün silahlı ve bombalı eylemler yapacağı ve bu eylemler için uzun zamandır hazırlık içerisinde oldukları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, IŞİD terör örgütü mensuplarının sınırdan ülkemize geçerken sahte kimlik veya sahte pasaport temin ederek geçiş yapacakları değerlendirilen; 9'u Türk, 8'i Suriye, 1'i Irak vatandaşı olmak üzere, şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyonda; 2 şahıs Nizip İlçesi’nde, 16 şahıs il merkezinde toplam 18 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde, araçlarında ve üst aramalarında 1 kurusıkı tabanca, 1 dürbün, 1 çift kayıp plaka ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir.”