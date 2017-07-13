Ana Sayfa | TÜRKİYE 13/07/2017 21:19

İzmir'den kötü haber 346 işçi zehirlendi

gıda zehirlenmesi

Aliağa'da bulunan bir rafineri inşaatında çalışan 300'den fazla işçi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde kurulu bir petrokimya tesisinin rafineri inşaatında çalışan 346 işçi, yedikleri öğle yemeği sonrası baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin tamamının müdahalenin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşçilerin yemeğinden alınan numunenin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi.

Kaynak: Hürriyet

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