Tunceli'de çatışma çıktı yaralı askerler var

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sırasında çatışma çıktı. Çatışma devam ederken 2 askerin yaralandığı öğrenildi

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre kentte, saat 16.20 civarında, İl Jandarma Komutanlığı timlerince terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı belirtildi.Çıkan çatışmada 2 askerin hayati tehlike yaratmayacak şekilde yaralandığı aktarılan açıklamada, askerlerin gerekli tedavinin yapılması için bölgeden helikopter ile alınarak Elazığ’a gönderildiği kaydedildi.Bölgeden kaçan teröristleri arama çalışmaları sürüyor.