Ana Sayfa | TÜRKİYE 13/07/2017 18:56

İstanbullular dikkat hava sıcaklığı düşüyor sağanak yağış kapıda

sağanak yağış

Uzun süredir sıcak havanın hakim olduğu İstanbul'da yarından itibaren hava sıcaklığı düşecek ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek

Meteorolojiden alınan son bilgiye göre aşırı sıcakların etkili olduğu İstanbul'da  6-7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yarından itibaren yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. İstanbul'da hava sıcaklığı da düşecek

Bu kapsamda, kentte sıcaklığın bugün en yüksek 32, en düşük 26 derece olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 4 ila 24 kilometre arasında eseceği İstanbul'da, 32 derecelerde hissedilen sıcaklığın akşam saatlerinde 26 dereceye kadar ineceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU İSTANBULDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK

Cumartesi günü havanın çok bulutlu, sıcaklığın mevsim normallerine çekilip, en düşük 20, en yüksek ise 29 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

 
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