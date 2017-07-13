Türkiye'nin ünlü plajında hava destekli operasyon

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Sarımsaklı plajında sahil güvenlik botu ve güvenlik güçlerinin katıldığı tarafından hava destekli operasyon düzenlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyona, 150 zabıta personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlanan helikopter ve sahil güvenlik botu ile 100 civarında jandarma ve polis katıldı. Ekipler, sabah 05.00 sularında İlçe Jandarma Komutanlığı önünden, çok sayıda tır, kamyon ve iş makineleriyle Sarımsaklı Plajı'na hareket etti.

İŞLETME SAHİPLERİ İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Gruplara ayrılan ekipler, güvenlik güçleriyle Sarımsaklı Plajı'nın çeşitli noktalarına eş zamanlı baskınlar yaptı. Zabıta ekiplerini engellemek isteyen bazı işletme sahiplerini polis ve jandarma engelledi. Ekipler, saat 14.30'a kadar sahil şeridinde bulunan tüm işletmeleri denetledi ve bulunmaları gereken alanların dışına taşanlara müdahale etti.

Alanları dışına taşan yüzlerce şemsiye, şezlong, kamelya ve çevre çitleri, ekipler tarafından toplandı. Plajdaki işletmelerin sınırları, yetkililer tarafından belirlendi ve sınırlara iş makineleriyle getirilen beton bloklar yerleştirildi. Plajda konuşlandırılarak, fastfood olarak işletilen tır dorsesi ise saatler süren çalışmalar neticesinde bir çekiciye yüklenerek kaldırıldı.