Ana Sayfa | TÜRKİYE 13/07/2017 16:50

İstanbul sırıl sıklam olacak Meteroliji uyardı

istanbul

Sğanak yağmur İstanbul'da yaşayan vatandaşların serinlemesine imkan sağlayacak ama sağanak yağmur sürecek. Yağışlı havaya dikkat.

AVRUPA-Bu akşamdan sonra kendini gösterecek olan gök gürültülü sağanak yağış, yarın öğleden sonra İstanbul'da yaşayan vatandaşların serinlemesine imkan sağlayacak.İstanbul'da yeni haftadan itibaren ise sıcaklığın mevsim normallerinin altına inmesi ve sağanağın devam etmesi bekleniyor. Buna göre pazartesi en düşük 21, en yüksek 25 derece, salı günü ise gök gürültülü sağanakla birlikte en düşük sıcaklığın 19, en yüksek sıcaklığın ise 27 derece olacağı öngörülüyor.İstanbul sırıl sıklam olacak Meteroliji uyardı. Dikkat ediniz 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Anadolu Adalet Sarayı

Anadolu Adalet Sarayında bomba ihbarı yapıldı polis olay yerinde

İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nın otoparkında bulunan şüpheli araç güvenlik güçlerini alarma geçirdi

beşiktaş terör saldırısı

Flaş, Beşiktaş saldırısının faili yakalandı

İstanbul Valisi Vasip Şahin terör örgütüne yönelik gerçekleşen operasyonlarda aralarında Beşiktaş ve Vezneciler'de yaşanan terör saldırılarının planlayıcıları dahil 44 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

adalet sarayı istanbul

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde panik anları

İstanbul'dan son dakika haberi geldi. Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayının otoparkında bulunan şüpheli araç panik yarattı. Olay yerinde incelemeler sürüyor