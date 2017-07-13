Sğanak yağmur İstanbul'da yaşayan vatandaşların serinlemesine imkan sağlayacak ama sağanak yağmur sürecek. Yağışlı havaya dikkat.

AVRUPA-Bu akşamdan sonra kendini gösterecek olan gök gürültülü sağanak yağış, yarın öğleden sonra İstanbul'da yaşayan vatandaşların serinlemesine imkan sağlayacak.İstanbul'da yeni haftadan itibaren ise sıcaklığın mevsim normallerinin altına inmesi ve sağanağın devam etmesi bekleniyor. Buna göre pazartesi en düşük 21, en yüksek 25 derece, salı günü ise gök gürültülü sağanakla birlikte en düşük sıcaklığın 19, en yüksek sıcaklığın ise 27 derece olacağı öngörülüyor.İstanbul sırıl sıklam olacak Meteroliji uyardı. Dikkat ediniz