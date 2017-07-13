Ana Sayfa | TÜRKİYE 13/07/2017 09:18

Hayır yemeğine giden 120 kişi hastanelik oldu

zehirlenme olayı

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir mahallede verilen hayır yemeğinde gıda zehirlenmesi yaşandı

Dün akşam saat 18.30 civarında Çobanhasan Mahallesinde 52 gün önce vefat eden Yüksel Aslan adına verilen hayır yemeğinde yaklaşık 120 kişi zehirlenme vakası ile hastanelere kaldırıldı.Yedikleri yemeklerin ardından 20'si çocuk 120 kişi mide bulantısı ve kusma vakası ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, Özel Doğuş Hastanesi ve Özel Akhisar Hastaneleri ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayır yemeğine katılanlar arasında bulunan Muammer Coşkun, şeker hastası olduğu için yemekler arasında bulunan höşmerim tatlısından yemediğini ancak bu tatlıyı yiyen diğer arkadaşlarının hepsinde zehirlenme şüphesi olduğunu kaydetti.

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