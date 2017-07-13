Ana Sayfa | TÜRKİYE 13/07/2017 09:12

İstanbul'da sabaha karşı helikopter destekli operasyon

şafak vakti operasyon

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan çok sayıda adrese sabaha karşı büyük bir operasyon başlatıldı

İstanbul'da bazı adreslere yönelik başlatılan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Operasyon sabah saat 05.00'da başlatıldı.

Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 52. sokak üzerinde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girildi. Adreste şüpheli şahıs üzerine arama çalışması yapıldı. Aramalar sırasında polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından belirlenen adrese eş zamanlı yapılan operasyonda arama çalışmaları sürüyor.

 
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