Ana Sayfa | TÜRKİYE 13/07/2017 08:59

Adana'da DAEŞ'e yönelik büyük operasyon başlatıldı

daeş operasyonu

Adana ve Konya'da terör örgütü DAEŞ'li teröristlerin ölü ele geçirilmesinin ardından bu teröristlerle bağlantısı olabileceği tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Konya'nın merkez Meram ilçesinde DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerin Adana'da irtibatlı olabileceği değerlendirilen Meydan Grubu adı altında faaliyet gösterdiği iddiasıyla 10 örgüt mensubunun yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Sokak başlarında uzun namlulu silah ve zırhlı araçla güvenlik önlemi alan ekipler, bazı binalara kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.Operasyon sonucunda 5 kişi gözaltına alındı, firari 5 kişinin yakalanması çalışmaları devam ediyor.Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, 4 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralanmıştı.

 
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