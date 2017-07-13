Ana Sayfa | TÜRKİYE 13/07/2017 08:54

İzmir'de 15 Temmuz yıl dönümünde ulaşım ücretsiz olacak

izmirde ulaşım

İzmir'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle saat 19.00'dan, 16 Temmuz saat 07.00'ye kadar ulaşım ücretsiz olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılmadığı ve Başkan Vekili Sırrı Aydoğan'ın yönettiği toplantıda meclis üyeleri, 15 Temmuz Milli Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla, 15 Temmuz saat 19.00'dan, 16 Temmuz saat 07.00'ye kadar kentteki toplu taşımanın ücretsiz olması kararını oy birliğiyle aldı.

Toplantıda konuşan Aydoğan, 15 Temmuz darbe girişimini kınadığını söyledi.

12 Eylül askeri darbesinde Bornova Belediye Başkanı olduğunu anımsatan Aydoğan, "Yüzde 50'nin üzerinde oyla seçilmiş bir belediye başkanıydım, hiçbir suçum yoktu. Bir sabah geldiler zarfla görevden aldılar. İşin zor tarafı gidecek yerim de yoktu. Türk halkı bunları gördü. Bugün askeri rejimlerin nereden gelirse gelsin, ülkeye getirdiği sıkıntıları ancak yaşayanlar bilir. Biz bunları yaşadık." diye konuştu.

 
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