Ana Sayfa | TÜRKİYE 13/07/2017 08:41

Kilis'te yangın, en az 10 asker hastaneye kaldırıldı

askeri alan yangın

Kilis'te bu şabaha karşı askeri alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kilis-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde yer alan geçici konteyner bölgesinde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.Yangın, zaman zaman mühimmat bölgesinden küçük çaplı patlama seslerinin duyulmasına neden oldu. Olay yeri araç trafiğine kapatıldı.

Kilis ve Gaziantep'ten itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği alanda süren yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın sırasında can kaybı yaşanmadığı, dumandan etkilenen 10 askerin Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.Açıklamada ayrıca söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.Bu arada, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

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