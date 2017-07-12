Ana Sayfa | TÜRKİYE 12/07/2017 23:30

Hastane önünde hareketli saatler güvenlik güçleri alarma geçti

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki demir parmaklıklara asılan çanta panik yarattı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkındaki demir korkuluklara asılı şüpheli çanta güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Hastane güvenlik görevlilerinin demir korkuluklara asılı sahipsiz el çantası bularak durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile kontrol altına aldı. Ekipler ayrıca hasta ve yakınlarının camlardan uzaklaşması uyarısında bulundu. Olası bir patlamaya karşı ambulans ve itfaiye ekipleri de bölgede hazır bekletildi. Büyük bir gürültü ile patlayan çantanın içinden elektrik ölçme cihazı ile elektrik kabloları çıktı. Herkes rahat bir nefes alırken, polis çantayı bırakan şahsı tespit etmek için hastanenin güvenlik kameralarını inceliyor.

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