Askerlerin zehirlenme olayıyla ilgili flaş açıklama

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa'daki kışlada meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin açıklama yaptı

Akif Celalettin Şimşek,1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı ve Doğu Kışlası'nda, 26-27 Mayıs tarihlerinde 1 askerin hayatını kaybetmesine sebep olan zehirlenmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Şimşek'in açıklamaları:

Askerlerle ilgili soruşturmada, tutuklama talebiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesine gönderilen 3 askerden 2'si serbest kalmış, 1'i tutuklanmıştı. Biz de başsavcılık olarak mahkeme tarafından serbest bırakılan 2 asker için itirazda bulunduk. Şimdi mahkeme bu itirazımızı inceliyor. 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı ve Doğu Kışlası'nda, 26-27 Mayıs tarihlerinde 1 askerin hayatını kaybetmesine sebep olan asker zehirlenmeleri olayında hindi etinden kaynaklandığının tespit edilmesi üzerine, hindi etini satan İzmirli firma hakkında da soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı savcı Hüseyin Yayla titizlikle yürütüyor. Bize gelen raporlar var. İzmir'den adli tıp raporu geldi. Sudan kaynaklı yaşanan bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Zaten biz de sudan kaynaklanan bir sıkıntı olmadığına o dönemde de kanaat vermiştik. Çünkü sudan kaynaklı bir rahatsızlık olsa, oradaki subaylar da lojmanlarda oturanlar da etkilenirdi. Ama bakıyorsunuz ki sadece yemek yiyen veya yemekle temas içerisinde olan insanlarda bu sıkıntı var. Suyla ilgili analiz yaptırmamızın sebebi, açık hiçbir alan kalmasını istemedik.