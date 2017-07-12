Ana Sayfa | TÜRKİYE 12/07/2017 19:19

ANKA'dan Bingöl'de PKK'ya ağır darbe

Anka

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı ANKA tarafından Bingöl'de düzenlenen operasyon kapsamında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi

Saldırı hazırlığındaki Bingöl Yayladere yakınlarındaki teröristlere ANKA Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L mühimmatı attı. Operasyonda terör örgütü PKK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonunun ANKA-B modeli tarafından yapıldığı öğrenildi.

ANKA'NIN ÖZELLİKLERİ

Toplam 200 kilogram faydalı yük taşıyabilen ANKA-B, burnunda taşıdığı kamera sistemleri ile hedefin tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştirebiliyor. Kanat altında dört adet MAM-L, CİRİT ve UMTAS füzelerini taşıyabilen ANKA, atış testlerini geçtiğimiz Nisan ayında tamamlamıştı.

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