15 Temmuz yıl dönümü öncesi terör örgütüne dev operasyon

Güvenlik güçleri tarafından 29 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 233 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin yakalanması için düzenlenen operasyon sonucunda, binada bulunanların güvenlik güçlerine silahla karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada, 4 güvenlik görevlisi ise hafif yaralandı. Binada ve örgüt mensuplarının üzerinde yapılan aramalarda, 5 AK-47 uzun namlulu tüfek, bir tabanca, 4 kilogram patlayıcı madde ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ülke genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 25 yabancı uyruklu kişi haklarında gerekli idari işlemler yapılmak üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.