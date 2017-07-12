Yurt geneli hava durumu 12 Temmuz 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son tahminlere göre doğu illerinde öğleden sonra yağış beklenirken batı ve güney illerinde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41