Ana Sayfa | TÜRKİYE 12/07/2017 11:05

Yurt geneli hava durumu 12 Temmuz 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son tahminlere göre doğu illerinde öğleden sonra yağış beklenirken batı ve güney illerinde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

 

 

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