Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetine büyük ilgi

Ardahan'da Karadağ sırtlarına yansıyan Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izlendi

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, “Bugün 21'incisini yaptık. İnanılmaz bir katılım vardı ve hafta içi olmasına rağmen festival tarihinin en güzel festivallerinden birisiydi. Şu an burada da inanılmaz bir kalabalık var. Belki de burada tarihinin en kalabalık dönemini yaşıyor. Gördüğünüz gibi burada bir alan düzenlemesi yaptık, seneye biraz daha geliştireceğiz” dedi.

Atatürk silüetini ilk çeken kişi olan gazeteci Erdoğan Kumru ise, 1975 yılında fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığına gönderdiğini anlatarak, 1988 yılında bu fotoğrafıyla bir gazetenin düzenlediği amatör fotoğrafçılık dalında birincilik ödülü elde ettiğini ifade etti.

Kumru, 1975 yılındaki bu doğal olayı tesadüfen çektiğini söyleyerek, “1975 yılının Nisan ayında Seyitveren köyündeki ilkokul öğrencilerini çekmeye gittiğimde Almanya'da bulunan Emo diye bir arkadaşım çocuğunun fotoğrafını istedi. O fotoğrafları çektim, arkadan bu gölge çıktı. Çekim sonrası tekrar geldim ve çektikten sonra 1975 yılında Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'a gönderdim. Semih Sancar bana yazdığı yazıda, ‘Kara kalemle yapmış olduğun bu resim çok güzel olmuş, başarılar dilerim yavrum' dedi. Daha sonra 1988’de Türkiye'de amatör fotoğraf yarışmasında ödül aldım. Ve o dönem Süleyman Demirel'e, Genelkurmay Başkanı Necip Toruntay'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ve Türkiye'de bulunan tüm kuruluşlara tek tek gönderdim. Ve 1994 yılında da dönemin Belediye Başkanı Gülcemal Fidan ile Milletvekili Faruk Femir'in öncülüğünde şenlik düzenlenmeye başlandı ve Ardahan bu etkinlik ile tanındı” diye konuştu.

Kaynak: İHA