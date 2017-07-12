Konya'da çatışma çıktı 5 DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi

Konya merkezde terör örgütü DAEŞ'e yönelik başlatılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez Meram ilçesi Dutlukır Mevkisi'nde bulunan askeri birliklerin personel servis ve özel araçlarının güzergahındaki ikamet ve işyerlerine yönelik önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında çalışmalar yapıldığı belirtildi.Bu çalışmalarda Dörttokka Caddesi'ndeki müstakil binayı kiralayan A. Y'nin DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olmak suçundan adli makamlarca arandığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, hakkında gözaltı kararı bulunan A.Y'nin yakalanması amacıyla sabah saatlerinde belirtilen adrese operasyon düzenlendiği bildirildi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon gerçekleştirilen binada yapılan ilk aramada, 5 adet kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup, ele geçirilen şahısların kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir."