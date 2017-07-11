Ana Sayfa | TÜRKİYE 11/07/2017 12:49

Manisa Valiliğinden cinnet olayına ilişkin açıklama

manisa valiliği

Manisa'nın Kula Jandarma Karakolu'nda cinnet getiren askerin arkadaşlarını vurarak şehit etmesi olayıyla ilgili Valilik açıklama yaptı

Saldırıyı gerçekleştiren jandarma eri, daha sonra intihar ederek, yaşamına son verdi.Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, erin bu eylemi "kişisel nedenlerden kaynaklandığı düşünülen bir gerekçe ile" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Valilik, yaralı askerlerin tedavi altında olduğunu belirterek, "Olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" dedi.Doğan Haber Ajansı (DHA), saldırıyı gerçekleştiren erin askerlik görevini yaptığını ve bir süredir bunalımda olduğunu bildirdi. DHA ayrıca, saldırganın daha önceden bilinen bir psikolojik bozukluğu olmadığını da ifade etti.

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