FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon

Türkiye'de bilişim alanında çalışan kişilere yönelik başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında 105 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda Gülen yapılanmasına bilişim alanında destek verdikleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan 105 kişiden 52’si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "FETÖ'nün bilişim yapılanmasına” yönelik soruşturmada, aralarında eski TÜBİTAK, Telekomüniskasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Sürat Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Şirketi yönetici ve personelinin bulunduğu 105 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı bildirildi.

Şüphelilerin şifreli iletişim uygulaması ByLock'u kullandığının belirlendiği belirtildi. Ayrıca şüphelilerin 15 Temmuz darbe girişimine teknik olarak destek vermeye çalıştığı iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gözaltı kararı kapsamında operasyon başlattığı ve 52 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin de yakalanması için operasyona devam edildiği bildirildi.

Ankara'da 40 kişi hakkında gözaltı kararı

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)” soruşturması kapsamında kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nin 40 çalışanı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Soruşturmada, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu şüphelilerin, ByLock kullandığı belirlendi.

72 akademisyen hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da Boğaziçi ve Medeniyet Üniversitesi'ne "FETÖ soruşturması” kapsamında düzenlenen operasyonda da aralarında Koray Çalışkan'ın da bulunduğu 72 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

Türkiye'de, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaklaşık 50 bin kişi tutuklandı, aralarında öğretmen, hakim, savcı ve subayların bulunduğu 150 bin kişi de görevinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe