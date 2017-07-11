Ana Sayfa | TÜRKİYE 11/07/2017 12:38

Karakolda dehşet anları 3 asker arkadaşını vurarak şehit etti

cinnet getiren asker

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşanan olayda karakolda cinnet getiren bir asker, 3 arkadaşını vurarak şehit etti vee daha sonra 3 arkadaşını yaraladıktan sonra intihar etti

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma karakolunda sabaha karşı yaşanan olayda, cinnet getirdiği belirtilen er N.A. koğuşta silahla ateş açtı.Olayda, jandarma erler Onur Sünnüoğlu, Hüseyin Tolga Hepgül ve Mümin Pınardağ şehit oldu. Yaralanan jandarma erler Cemil Arslanhan, Emirhan Yaşaroğlu ve Kenan Dursun 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Ameliyata alınan yaralı er Dursun'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, cinnet getiren asker intihar etti. Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Salihli Devlet Hastanesinde tedavi gören erleri ziyaret etti. Daha sonra Kula İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Güvençer, olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. 

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