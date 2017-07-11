Ana Sayfa | TÜRKİYE 11/07/2017 11:09

Mardin ve Hakkari kırsalına TSK'dan hava harekatı

hava harekatı

TSK tarafından Mardin ve Hakkari kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen operasyon sonucunda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca düzenlenen hava harekatında, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, ayrıca 2 silah mevzisi imha edildi.Öte yandan, eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik de Hakkari kırsalına hava harekatı düzenlendi.Hava harekatı sonucu bir mağara özel mühimmat kullanılarak imha edildi, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

 
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