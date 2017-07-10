Emel Korkmaz 'Onsuz ayakta duran bir hayaletim'

Gezi olayları sırasında vurularak öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz oğlunun ölümünün 4. yılında açıklama yaptı

Gezi Parkı olayları sırasında Eskişehir’de 2 Haziran 2013’te polis ve eli sopalı esnaf tarafından dövüldükten sonra 10 Temmuz’da yaşamını yitiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın bugün vefatının 4. yıl dönümü. Ali İsmail Korkmaz’ın “düşlerini yaşatmak” için kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), bugün Ali İsmail’in memleketi Antakya’da anma etkinlikleri düzenleyecek.

ANNE EMEL KORKMAZ'IN GÖZYAŞI DİNMEDİ

19 yaşında hayatını kaybeden Ali İsmail'in annesi Emel Korkmaz, gelmeyen adaleti beklediklerini yineleyerek, “Ali’siz 4 sene. Alim ile birlikte çok şey aldılar benden. Onsuz ayakta duran bir hayaletim sadece. Alimin adını yaşatabilmek için, diğer çocuklarım için yaşıyorum. Eminim Ali herkesin aklında, eminim unutulmayacak” dedi. İstanbul Maltepe’de dün yapılan ‘Adalet Yürüyüşü’ne değinerek “İnşallah bu yürüyüşten sonra adalet gelir” diyen anne Korkmaz, “Adalet yok. Başka analar ağlamasın, başka evlatlar yitirilmesin” açıklamasında bulundu.