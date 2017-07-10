Ana Sayfa | TÜRKİYE 10/07/2017 18:42

Emel Korkmaz 'Onsuz ayakta duran bir hayaletim'

Emel Korkmaz

Gezi olayları sırasında vurularak öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz oğlunun ölümünün 4. yılında açıklama yaptı

Gezi Parkı olayları sırasında Eskişehir’de 2 Haziran 2013’te polis ve eli sopalı esnaf tarafından dövüldükten sonra 10 Temmuz’da yaşamını yitiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın bugün vefatının 4. yıl dönümü.  Ali İsmail Korkmaz’ın “düşlerini yaşatmak” için kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), bugün Ali İsmail’in memleketi Antakya’da anma etkinlikleri düzenleyecek. 

ANNE EMEL KORKMAZ'IN GÖZYAŞI DİNMEDİ

19 yaşında hayatını kaybeden Ali İsmail'in annesi Emel Korkmaz, gelmeyen adaleti beklediklerini yineleyerek, “Ali’siz 4 sene. Alim ile birlikte çok şey aldılar benden. Onsuz ayakta duran bir hayaletim sadece. Alimin adını yaşatabilmek için, diğer çocuklarım için yaşıyorum. Eminim Ali herkesin aklında, eminim unutulmayacak” dedi. İstanbul Maltepe’de dün yapılan ‘Adalet Yürüyüşü’ne değinerek “İnşallah bu yürüyüşten sonra adalet gelir” diyen anne Korkmaz, “Adalet yok. Başka analar ağlamasın, başka evlatlar yitirilmesin” açıklamasında bulundu.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
şehit haberleri

Hakkari'den acı haber, 1 asker şehit 2 asker yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden acı haber geldi. İlçede teröristlerin saldırısı sonucunda 1 asker şehit düştü

Ali İsmail Korkmaz

Ali İsmail Korkmaz vefatının 4. yılında anılıyor

Gezi Parkı olayları sırasında Eskişehir'de öldürülen Ali İsmail Korkmaz vefatının 4. yılında anılıyor

Berk Kolcu

Çeşme tatili genç Berk'in sonu oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan 17 yaşındaki Berk Kolcu isimli genç boğularak can verdi