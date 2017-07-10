Gezi Parkı olayları sırasında Eskişehir'de öldürülen Ali İsmail Korkmaz vefatının 4. yılında anılıyor

Ali İsmail Korkmaz’ın düşlerini hayata geçirmek amacıyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından düzenlenen anma etkinliği bu akşam başladı. Saat 20.00’de Sümerler Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek katılımın ücretsiz olduğu anma etkinliğinde Jehan Barbur, Grup Abdal ve ALİKEV Müzik Topluluğu sahne alacak. Ayrıca Ali İsmail’in yeğeni Tuana ve Sanatorium Müzik ve Bale Akademisi öğrencileri bir bale gösterisi yapacak. Anma öncesindeyse ALİKEV Fotoğrafçılık Kulübü’nün fotoğraf sergisi açılacak.

ALİ İSMAİL KORKMAZ HAYATI

Ali İsmail Korkmaz, 18 Mart 1994 tarihinde Hatay’da dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Korkmaz, Eskişehir’de Gezi Parkı protestoları sırasında 2 Haziran gecesi sivil giyimli kişiler ve sivil polisler tarafından tarafından sopalarla saldırıya uğradı. Darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 tarihinde yaşamını yitirdi.

Ali İsmail Korkmaz’ın vefatından sonra Eskişehir’de heykeli dikildi. Yaşamını yitirdikten sonra Türkiye’nin birçok ilinde protesto gösterileri yapıldı. Fenerbahçe taraftarları ise “Ali İsmail Korkmaz” marşını besteleyerek çeşitli maçlarda bu marşı söylediler.