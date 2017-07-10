Boğaziçi ve Medeniyet Üniversitelerine operasyon çok sayıda gözaltı var

FETÖ'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Boğaziçi ve Medeniyet Üniversitelerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu 72 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Çalışkan da bulunuyor.Çalışkan sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.Çalışkan'ın gözaltına alındığını, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı Twitter üzerinden duyurdu. Salıcı, kendi hesabından paylaştığı mesajda, "Koray Çalışkan az önce evinde gözaltına alındı. Gerekçe belli değil, ikameti belli bir akademisyen bir kez daha ifadeye davet edilemedi!" dedi.Akademisyenliğinin yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Çalışkan, Kasım 2015 seçimlerinden önce CHP'den milletvekili aday adayı olabilmek için üniversitedeki görevinden istifa etmişti. Çalışkan, milletvekili adayı olamayınca akademisyenliğe geri dönmüştü. Medeniyet Üniversitesi de Türkiye'nin 98; İstanbul'un ise dokuzuncu devlet üniversitesi olarak 2010 yılında kuruldu. Medeniyet Üniversitesi'nin kampusu Kadıköy'ün Göztepe semtinde bulunuyor.

Kaynak: BBC Türkçe