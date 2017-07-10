O güne dikkat hava sıcaklığı her geçen gün artacak

Türkiye Pazar gününden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji vatandaşları sıcak hava konusunda uyardı
Mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmamaları uyarısında bulundu. Hafta boyunca sürecek sıcak havanın özellikle çarşamba günü İstanbul'da etkisini artırması bekleniyor.
BAZI İLLERDE HAVA DURUMU
Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Bursa: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40