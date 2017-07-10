Ana Sayfa | TÜRKİYE 10/07/2017 10:03

O güne dikkat hava sıcaklığı her geçen gün artacak

sıcak hava

Türkiye Pazar gününden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji vatandaşları sıcak hava konusunda uyardı

Mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmamaları uyarısında bulundu. Hafta boyunca sürecek sıcak havanın özellikle çarşamba günü İstanbul'da etkisini artırması bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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