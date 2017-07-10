'Adalet Mitingi'ne katılan kişi sayısı açıklandı

Ankara'dan yola çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a ulaştı. Dün yapılan mitinge katılan kişi sayısı açıklandı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel miting alanında 1 milyon 600 bin kişinin olduğunu açıkladı.Mitinge katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı, üzerinde "adalet" yazılı döviz ve bayraklar taşırken, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde sloganlar atıldı. Sahneden müzik yayını yapıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN MİTİNG AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, konuyla ilgili Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

09.07.2017 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesindeki miting alanında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen mitingin katılımcı sayısı ile ilgili çeşitli basın yayın organlarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynak gösterilerek bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Miting alanında yüzölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda; katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne başlamasının beklendiği dakikalarda miting alanında kürsüye çıkan Barış Bozkurt alanı dolduranlara hitaben "Bugün, burada sizlerin sayesinde ben de bir rekor gerçekleştiriyorum. Maltepe Meydanı'nda bulunan 2 milyon kişiye sunuculuk yapıyorum" diye seslendi.