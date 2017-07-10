Ana Sayfa | TÜRKİYE 10/07/2017 08:59

Havai fişek gösterisi neredeyse okulu kül edecekti

havai fişek gösterisi

Hatay’ın Hassa ilçesinde yapılan bir düğünde havai fişek gösterisi sırasında havai fişeklerin okulun çatısına düşmesi sonucunda okulda yangın çıktı

Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana gelen olayda bir vatandaş okulun bahçesinde düğününü yapıyordu. Düğünün ilerleyen saatlerinde havai fişek gösterisi yapılmaya başladı. Havai fişeklerin okulun çatısına düşmesi üzerine, ahşap olan çatı biranda alev almaya başladı. Düğüne katılan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Okulun çatı katının tamamen yandığı öğrenildi.

 

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