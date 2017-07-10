Ana Sayfa | TÜRKİYE 10/07/2017 08:54

Teröristler polis uygulama noktasına saldırdı şehit ve yaralılar var

hatay terör saldırısı

Hatay'da dün gece teröristler polis uygulama noktasına silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 2 polis şehit oldu

Terör örgütü PKK tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Yerleşkesi yakınlarındaki polis uygulama noktasına silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda yaralanan 3 polis olay yerine gelen ambulanslarla MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.Olay sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat ile çelik yelekli polis ekibi sevk edildi.Uzun namlulu silahlarla bölgede arazi araması yapan ekipler, saldırının gerçekleştiği bölgenin yaklaşık bir kilometre uzağında terk edilmiş halde 31 AT 190 plakalı bir otomobil buldu.Araç, uzman ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından, detaylı şekilde inceleme yapılmak üzere çekiciyle Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 
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