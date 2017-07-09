Adalet Yürüyüşü Mitingi Maltepe canlı Kılıçdaroğlu yürüyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran'da başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün noktalanacağı miting için hazırlıklar tamamlandı. Miting başlıyor.

Maltepe canlı-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran'da başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün noktalanacağı miting için hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Maltepe Parkı'ndaki miting alanına girişler başladı.Erdoğan: CHP’nin temsil ettiği çizgi artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldiAdalet Yürüyüşü: Kılıçdaroğlu miting alanına yalnız yürüyecekBir yanda destek, bir yanda tepki: CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nün ilk etabı tamamlandıKatılımcılar alana girişte kurulan kontrol noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra içeri alınıyor.İstanbul Valisi Vasip Şahin, miting için en üst düzeyde güvenlik önlemleri alındığını ve 15 bin polisin görevlendirildiğini söyledi. Ayrıntılar geliyor