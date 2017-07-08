Ana Sayfa | TÜRKİYE 08/07/2017 14:46

İzmir'de korkutan yangın, 3 hektarlık alan kül oldu

yangın

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan yangın sonucunda 3 hektarlık makilik alan zarar gördü

Doğançay Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 01.00 civarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 15 arazöz, 5 iş makinası, 15 itfaiye ve yaklaşık 150 personel bölgeye sevk edildi. 3 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı olmadı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
nuriye gülmen ve semih özakça

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'dan önemli mesaj

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, cezaevinde ziyaret ettiği Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gönderdiği mesajları paylaştı

fethiye haberleri

Turizm cennetine baskın, uyuşturucu ele geçirildi

Turizm cenneti Fethiye'deki Kabak koyunda arama yapan ekipler 3 ayrı noktada esrar ele geçirdi

sıcak hava

Meteoroloji'den yeni uyarı hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkarak 3-7 derece arası üzerinde seyredecek