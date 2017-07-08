İzmir'de korkutan yangın, 3 hektarlık alan kül oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan yangın sonucunda 3 hektarlık makilik alan zarar gördü

Doğançay Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 01.00 civarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 15 arazöz, 5 iş makinası, 15 itfaiye ve yaklaşık 150 personel bölgeye sevk edildi. 3 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı olmadı.