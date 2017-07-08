Ana Sayfa | TÜRKİYE 08/07/2017 14:39

Turizm cennetine baskın, uyuşturucu ele geçirildi

fethiye haberleri

Turizm cenneti Fethiye'deki Kabak koyunda arama yapan ekipler 3 ayrı noktada esrar ele geçirdi

Kabak Koyu’nda uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önüne geçmek isteyen Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, geçen 1 Temmuz’da düzenlenen operasyonun ardından akşam yeniden koya girdi. Saat 01.00’de 20 askerle düzenlenen operasyona, narkotik köpekleri ’Alçı’ ve ’Çimen’ de kullanıldı. Özel eğitimli köpeklerle plaja giren jandarma ekipleri, önce tatilcilerin üzerini aradı. Ekipler, aramaları köpeklerin tepki verdiği kişi ve alanlar üzerinde yoğunlaştırdı. Aramalar sırasında plajda bir tatilcinin çantasında az miktarda esrar ele geçirildi.

Ekipler daha sonra koydaki işletmelere girdi. Bungalov ve çadırlarda köpeklerle yapılan arama sırasında, 2 ayrı noktada daha, az miktarda esrar ele geçirildi. Plajdaki tatilci ile birlikte ele geçirilen esrar maddeleri ile ilişkili olduklarından şüphelenilen 3 tatilci hakkında yasal işlem başlatıldı.

 
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