Ana Sayfa | TÜRKİYE 08/07/2017 14:34

Meteoroloji'den yeni uyarı hava sıcaklıkları artıyor

sıcak hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkarak 3-7 derece arası üzerinde seyredecek

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının; Ankara’da 32-36, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Aydın’da 41-43, Antalya’da 39-42, Adana’da 38-40, Zonguldak ve Samsun’da 26-28, Trabzon’da 24-27, Erzurum’da 29-31, Diyarbakır’da 40-42 dereceler civarında seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, ayrıca önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması konusunda uyarı yapıldı.

 
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