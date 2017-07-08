İstanbul'da bomba paniği ekipler olay yerine geldi

İstanbul'da Okmeydanında yol kenarına bırakılan piknik tüpü nedeniyle ekipler alarma geçti. Bomba olmasından şüphelenilen tüpte bomba izine rastlanmadığı öğrenildi

Okmeydanı kavşağı üzerinde sabah saat 07.00 civarında yol kenarına bırakılan piknik tüpü bomba paniği yaşanmasına neden oldu. Pankarta bağlı bir şekilde piknik tüpünü gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken trafik çift taraflı olarak kesildi. Bomba şüphesi taşıyan piknik tüpünün imhası için bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler özel kıyafetlerini giyerek şüpheli tüpü fünye yardımıyla patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan tüpte bomba izine rastlanmadı.