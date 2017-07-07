Son dakika, Kaymakamın aracının geçişi sırasında patlama oldu

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütünün tuzakladığı patlayıcı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Kocabey'in patlama sonucunda yaralandığı öğrenildi

Siirt Baykan ilçesi Yarımca Köyü girişine teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, köyü ziyarete gelen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi.Patlayıcının geç infilak ettiği saldırıda, Kaymakam Kocabey hafif bir şekilde yaralanırken, araçta küçük çaplı hasar oluştu.Kocabey, Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Patlamanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.