Adalet Yürüyüşü yirmi üçüncü gününde devam ediyor

CHP liderinin Güvenpark'tan başlattığı Adalet Yürüyüşünde bugün yirmi üçüncü gün

Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yirmi üçüncü gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor. Kortej dün geceyi Gebze’de topçu kışlasındaki kamp alanında geçirdi. Tarihi yürüyüşün yirmi üçüncü gün etabı Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından saat 09:00 sıralarında başladı.

İSTANBUL'DA BU YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ nedeniyle bugünden itibaren Pazar gününe kadar bazı yollar önlemler kapsamında kapatılacak.

İşte bugün kapatılacak yollar şu şekilde.

Cuma günü saat 08.00’dan konaklama yerine kadar;

– D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprü’ye kadar Kuzey yol ve Kuzey yan yolu (İstanbul istikameti) ve bu yola çıkan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

– D-100 Pendik Tersane Köprü’den D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan Güney yolun tamamı (Kocaeli istikameti) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

– TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.