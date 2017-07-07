Ana Sayfa | TÜRKİYE 07/07/2017 10:16

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon gözaltılar var

fetö operasyonu

İstanbul'un 32 ilçesinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 57 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için bazı adreslere yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.Operasyon kapsamında 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu öğrenilirken, adreslerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. Gözaltına alınanların örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullanan kişiler olduğu ileri sürüldü.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
adalet yürüyüşü

Adalet Yürüyüşü yirmi üçüncü gününde devam ediyor

CHP liderinin Güvenpark'tan başlattığı Adalet Yürüyüşünde bugün yirmi üçüncü gün

ankara

Ankara'da tutuklu eğitimciler için toplanan gruba sert müdahale

Ankara'da tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için toplanan gruba polis müdahale etti

istanbul yol

Dikkat, İstanbul'da o yollar 3 gün boyunca trafiğe kapalı olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet yürüyüşü nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak