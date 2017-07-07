İstanbul'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon gözaltılar var

İstanbul'un 32 ilçesinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 57 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için bazı adreslere yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.Operasyon kapsamında 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu öğrenilirken, adreslerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. Gözaltına alınanların örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullanan kişiler olduğu ileri sürüldü.