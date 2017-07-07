Ankara'da tutuklu eğitimciler için toplanan gruba sert müdahale

Ankara'da tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için toplanan gruba polis müdahale etti

OHAL kapsamında çıkan KHK ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın tutuklu bulunmasına tepki göstermek amacıyla Sakarya caddesinde bir araya gelen grup basın açıklaması yapmaya başladı.

“Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz” yazılı dövizler açan eylemciler, “Nuriye, Semih Onurumuzdur”, “Emekçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız” sloganları attı.

Basın açıklaması yapılmaya başladığında ise emniyet güçleri tarafından megafon yardımıyla grubun dağılması konusunda uyarı anonsları yapıldı. Uyarıları dikkate almayan eylemcilerden 13´ü kadın 26 kişi polis tarafından yere yatırılıp plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.

VALİLİK HER TÜRLÜ ETKİNLİĞİ YASAKLAMIŞTI

Ankara Valiliği, Kızılay ve civarında yapılan eylemlerin, esnaf ve vatandaşlar arasında korku ve panik oluşturduğunu belirterek, çevreyi rahatsız edici şekilde yüksek sesle şarkı, türkü, marş vb. söylenmesi, slogan atılması veya her ne suretle olursa olsun toplantı, basın açıklaması vb. eylem yapılmasını yasaklamıştı.