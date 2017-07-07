Ana Sayfa | TÜRKİYE 07/07/2017 09:18

Ankara'da tutuklu eğitimciler için toplanan gruba sert müdahale

ankara

Ankara'da tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için toplanan gruba polis müdahale etti

OHAL kapsamında çıkan KHK ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın tutuklu bulunmasına tepki göstermek amacıyla Sakarya caddesinde bir araya gelen grup basın açıklaması yapmaya başladı.

“Yaşasın Açlık Grevi Direnişimiz” yazılı dövizler açan eylemciler, “Nuriye, Semih Onurumuzdur”, “Emekçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız” sloganları attı.

Basın açıklaması yapılmaya başladığında ise emniyet güçleri tarafından megafon yardımıyla grubun dağılması konusunda uyarı anonsları yapıldı. Uyarıları dikkate almayan eylemcilerden 13´ü kadın 26 kişi polis tarafından yere yatırılıp plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.

VALİLİK HER TÜRLÜ ETKİNLİĞİ YASAKLAMIŞTI

Ankara Valiliği, Kızılay ve civarında yapılan eylemlerin, esnaf ve vatandaşlar arasında korku ve panik oluşturduğunu belirterek, çevreyi rahatsız edici şekilde yüksek sesle şarkı, türkü, marş vb. söylenmesi, slogan atılması veya her ne suretle olursa olsun toplantı, basın açıklaması vb. eylem yapılmasını yasaklamıştı. 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
adalet yürüyüşü

Adalet Yürüyüşü yirmi üçüncü gününde devam ediyor

CHP liderinin Güvenpark'tan başlattığı Adalet Yürüyüşünde bugün yirmi üçüncü gün

fetö operasyonu

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon gözaltılar var

İstanbul'un 32 ilçesinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 57 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

istanbul yol

Dikkat, İstanbul'da o yollar 3 gün boyunca trafiğe kapalı olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet yürüyüşü nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak