Ana Sayfa | TÜRKİYE 07/07/2017 09:14

Dikkat, İstanbul'da o yollar 3 gün boyunca trafiğe kapalı olacak

istanbul yol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet yürüyüşü nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma günü saat 08.00'den konaklama yerine kadar, D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprü'ye kadar Kuzey yol ve Kuzey yan yolu (İstanbul istikameti) ve bu yola çıkan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.D-100 Pendik Tersane Köprü'den D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan Güney yolun tamamı (Kocaeli istikameti) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapalı tutulacak.TEM Otoyolu ise alternatif olarak kullanılacak.

8 Temmuz Cumartesi günü

Cumartesi günü ise saat 05.00'den konaklama yerine kadar; D-100 Piyade Okulu Köprü'den D-100 Tersane Köprü'ye kadar olan Kuzey yolun ve Kuzey Şifa Mahallesi yan yolun (İstanbul istikameti) tamamı trafiğe kapatılacak.D-100 Tersane Köprü'den Tuzla Piyade Okulu Köprüsü'ne kadar olan Güney yolun tamamı trafiğe kapalı tutulacak.Pendik Tersane Köprü'den Kartal Kumcular Sanayi Caddesi Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yolun tamamı ve bu yola bağlanan tüm bağlantı yolları trafiğe kapalı olacak.TEM Otoyolu ise alternatif olarak kullanılacak.

9 Temmuz Pazar günü

Pazar günü saat 05.00'den miting bitimine kadar; Pendik sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatılacak.

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