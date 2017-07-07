Berkin Elvan davası Kasım ayında yeniden görülecek

Gezi Parkı olayları sırasında öldürülen Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada sanık polisin tutuklanmasına yönelik talep reddedildi

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanan sanık polis F.D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Berkin Elvan'ın da hazır bulunduğu duruşmayı, HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Garo Paylan ve CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izledi.

Duruşmada Berkin Elvan'ın yaralandıktan sonra kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olan polis memuru B. A. tanık olarak dinlendi. Tanık B. A., "Berkin Elvan acil müdahale alanına alındı. Geldiğinde kendinde değildi, baygındı. Yanındakiler panik halindeydi. Yaralı gelenlerin elbiseleri ailesine teslim edilir. Hastanın üzerinde suç unsurları varsa hastane karakoluna teslim edilir. O gün hastanede olaylar çoğalınca polis kapısını kilitleyip bina içinde diğer polislere yardımcı olduk. Hasta yakınları ve üç tane avukat, çocuğun üst arama eşyalarını almak istediler. Aldığım talimat üzerine yalnızca kıyafetleri teslim edildi" dedi.

"Toplam 11 adet torpil"

Berkin Elvan'ın ailesinin avukatların Can Atalay, üst arama tutanaklarında önce bir, sonra üç, daha sonra ise yedi adet torpil olduğunun yazıldığını hatırlatarak, tutanakların neden değiştirildiğini sordu. Tanık B.A. ise tutanağı kendisinin yazmadığını, toplam 11 adet torpil gördüğünü belirtti.

Elvan ailesinin avukatlarından Oya Aslan, olaya müdahale eden grubun tek gazcısının sanık olduğunu belirterek, "Öldürme kasten öldürmedir, ancak söz konusu polis olunca tutuklama olmuyor. Oysa bu özel harekat birimi, sürekli insanları katlediyor. Yargılama olarak tutuklamaya bu kadar uzak durdukça yeni katliamların seyircisi olacaksınız. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık F.D. ise "Gaz fişeğini almak, onu kullanmak anlamına gelmiyor. Gaz fişeği kullanmayı bilen herkes atmış olabilir" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın delil durumu, duruşmaları takip etmiş olması, yaptığı görev itibariyle kaçma şüphesinin bulunmaması dikkate alarak tutuklanması talebini reddetti. Mahkeme heyeti TÜBİTAK'a görüntü iyileştirilmesine dair müzekkerenin beklenmesine karar vererek duruşmayı 16 Kasım tarihine erteledi.Duruşma sonrasında açıklama yapan Elvan ailesi, adalet arayışlarını sürdüreceklerini vurguladılar.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe