Ana Sayfa | TÜRKİYE 06/07/2017 13:54

Aziz Nesin 24 yıl önce Türkiye'yi böyle uyarmış

Aziz Nesin

Tam 24 yıl önce konuk olduğu bir programda konuşan Aziz Nesin'in açıklamalarına bugün bakıldığında Nesin'in yıllar önce Türkiye'yle ilgili öngörülerinin çıktığını doğruluyor

İşte Aziz Nesin'in o önemli açıklamaları, “Devletin yüzde 50’sinden fazlası bunların. Yargıç bunlardan oldu. Avukat bunlardan oldu. Hekim bunlardan oldu. Meclis bunlardan oldu. Belediye başkanı bunlardan oldu. Şimdi onlar karşımızda. Bu böyle burada kalmayacak. Orduyu ele geçiriyor. Demokrasi ile olmazsa, orduya girmek, askeri okullara her sene iki bin kişi ihraç ediliyor. Şimdi durmadan imam hatiplerden çıkanları Harbiye’ye sokmak istiyorlar. Yarın çok büyük felaket gelecektir Türkiye’nin başına. Türkiye’nin uyanması gerekir. Aydınların uyanması gerekir. Çok kötüye gidiyor Türkiye.”

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Kartal bebek

Kartal bebek için başlatılan kampanya için soruşturma başlatıldı

Türkiye'nin tek yürek olduğu Kartal bebeğin ameliyatı için başlatılan kampanyaya soruşturma başlatıldı

operasyon

İki üniversitede FETÖ operasyonu, 20 kişi gözaltında

Konya merkez olmak üzere 10 ilde 2 üniversiteye yönelik FETÖ soruşturması kapsamında akademisyenlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı

şehit haberleri

Teröristlerin saldırısında yaralanmıştı şehit oldu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucunda yaralanan Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın kaldırıldığı hastanede şehit düştü