Aziz Nesin 24 yıl önce Türkiye'yi böyle uyarmış

Tam 24 yıl önce konuk olduğu bir programda konuşan Aziz Nesin'in açıklamalarına bugün bakıldığında Nesin'in yıllar önce Türkiye'yle ilgili öngörülerinin çıktığını doğruluyor

İşte Aziz Nesin'in o önemli açıklamaları, “Devletin yüzde 50’sinden fazlası bunların. Yargıç bunlardan oldu. Avukat bunlardan oldu. Hekim bunlardan oldu. Meclis bunlardan oldu. Belediye başkanı bunlardan oldu. Şimdi onlar karşımızda. Bu böyle burada kalmayacak. Orduyu ele geçiriyor. Demokrasi ile olmazsa, orduya girmek, askeri okullara her sene iki bin kişi ihraç ediliyor. Şimdi durmadan imam hatiplerden çıkanları Harbiye’ye sokmak istiyorlar. Yarın çok büyük felaket gelecektir Türkiye’nin başına. Türkiye’nin uyanması gerekir. Aydınların uyanması gerekir. Çok kötüye gidiyor Türkiye.”