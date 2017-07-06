Kartal bebek için başlatılan kampanya için soruşturma başlatıldı

Türkiye'nin tek yürek olduğu Kartal bebeğin ameliyatı için başlatılan kampanyaya soruşturma başlatıldı

Geçtiğimiz hafta kalp sorunları olan ancak ailesinin maddi yetersizliğinden dolayı ameliyat olamayan Kartal bebek için tüm Türkiye seferber olmuş ve toplamda 4.4 milyon lira bağış toplanmıştı. Toplanan bağışlar sonrası bebeğin ameliyatı Almanya'da yapılacaktı.

Rekor katılımlı kampanya hakkında Sağlık Bakanlığı ‘Ameliyat zaten bedava yapılıyor' açıklamasıyla inceleme başlattı. Bebeğin anne ve babasından henüz bir açıklama gelmezken sosyal medyada büyük şaşkınlık yaşanıyor. Kimi Bakanlığa tepki gösterdi, kimisi Kartal bebeğin ailesine…

İNCELEME BAŞLATILDI, VATANDAŞIN TEPKİSİ BÖYLE OLDU

Kartal bebek olayında bilmediğim için soruyorum. Kalp hazır sadece para mı gerekliydi? Bakanlık soruşturma niye açtı?

4.4 milyon tl ye nasıl bir ameliyat yapılacaktı acaba bilgisi olan varmı aile parayı iade etmeli kaldıysa tabi para ev araba :) #kartalbebek

Kartal bebek olayinda bi yolsuzluk, insanlari enayi olayi cikarsa artik bu ulkede kimse kimseye yardim etmez.

Sağlık bakanlığı inceleme başlatmış Bu Kartal bebek olayının altından bi yolsuzluk çıkarsa çok üzülücem kimseye güvenemeyecek miyiz?

Ben de dunden beri devlet neden bu çocuğun masraflarını karşılamıyor derken ınceleme başlamış, teşekkürler Sağlık Bakanligi