Ana Sayfa | TÜRKİYE 06/07/2017 13:34

İki üniversitede FETÖ operasyonu, 20 kişi gözaltında

operasyon

Konya merkez olmak üzere 10 ilde 2 üniversiteye yönelik FETÖ soruşturması kapsamında akademisyenlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETO'ye yonelik başlatılan soruşturma kapsamında Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerine daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan akademisyenlerin ifadesi doğrultusunda aynı üniversitelerde görevli ve ihraç edilmiş, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.Bugün yapılan operasyon sonucunda 20 kişi gözatına alındı.

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