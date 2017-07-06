Ana Sayfa | TÜRKİYE 06/07/2017 12:10

Teröristlerin saldırısında yaralanmıştı şehit oldu

şehit haberleri

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucunda yaralanan Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın kaldırıldığı hastanede şehit düştü

Alınan son bilgiye göre, 3 Temmuz'da Van-Hakkari karayolunun emniyetini sağlamak maksadıyla mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapan güvenlik güçlerine teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ceylan, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesinde şehit oldu.Şehit Ceylan'ın cenazesinin Aydın'ın Karacasu ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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